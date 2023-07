“Mi abuela me regaló esto desde el cielo”: La emoción de Pablo Solari tras gritar campeón con River Plate

River Plate se coronó campeón de La Liga Argentina tras derrotar 3-1 por a Estudiantes de la Plata en el Monumental de Núñez, con la presencia en cancha del chileno Paulo Díaz y del ex Colo Colo, Pablo Solari.

En medio de los festejos, el exdelantero del “Cacique” conversó con TNT Sports Argentina y manifestó su emoción al dedicarle el título a su abuela, quien falleció hace unos meses.

“Soy un nene cumpliendo un sueño y espero que sea el primero de muchos. Esto es increíble, por todo lo que viví y todo lo que trabajé para llegar hasta acá”, comenzó señalando el “Pibe”.

En esa línea, agregó: “Por eso me emociona y lo miro de otra manera. Me banqué muchas cosas, me perdí muchos momentos de familia, en especial me perdí muchos momentos con mi abuela, que yo creo que me está apoyando desde el cielo”.

“Confío mucho en que ella me regaló esto. Siempre de algo malo de saca algo bueno. Se lo dedicó a ella, a toda mi familia y todo Arizona, que me veían cuando yo la peleaba en Talleres. Vivir esto es una emoción increíble”, cerró.

En la presente campaña, Pablo Solari se alzó como una de las grandes figuras del título River Plate, jugando un total de 45 partidos, anotando 12 goles y entregando 8 asistencias.