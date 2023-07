Novedades importantes confirmó este viernes Colo Colo en la previa de su duelo ante O’Higgins. El “popular” presentó oficialmente a Pablo Parra como refuerzo para el segundo semestre del 2023.

El formado en Ñublense llegará al estadio Monumental para reforzar a un equipo que está luchando por seguir con vida en la Copa Sudamericana, por pelear la Copa Chile y buscando darle caza a los líderes del Campeonato Nacional.

“Para mí esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Siempre he sido hincha de Colo Colo, toda mi vida, mi familia entera es del club y de chico también lo fui. Colo Colo es el más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así”, dijo en su presentación.

El ariete, que viene de un paso intrascendente por el Puebla de México, sumó un importante hito a su carrera: es uno de los jugadores que defendió la camiseta de la Universidad de Chile y Colo Colo.

Con el nacido en Chillán, la lista aumentó a 81 los jugadores que se pusieron las camisetas de los dos equipos más grandes del país, destacando nombres como Charles Aránguiz, Leonel Sánchez, Patricio Yáñez, Gonzalo Jara y Roberto Cereceda, Fernando de Paul y Matías Zaldivia, entre otros.

De esos 81, solo algunos se han dado el lujo además, de gritar campeón con ambas instituciones. Nombres como Fabián Guevara, Ricardo Rojas, Severino Vasconcelos, Alex von Schwedler, Adolfo Nef, Jean Beausejour y Miguel Pinto, entre otros, lo lograron.

La lista a la que se sumó Pablo Parra

