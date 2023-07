Marco Olea y el paso de Pablo Parra por la U: “Es un jugador que pasó sin pena ni gloria”

Novedades importantes confirmó este viernes Colo Colo en la previa de su duelo ante O’Higgins. El “popular” presentó oficialmente a Pablo Parra como refuerzo para el segundo semestre del 2023.

El formado en Ñublense llega al estadio Monumental para reforzar a un equipo que está luchando por seguir con vida en la Copa Sudamericana, por pelear la Copa Chile y buscando darle caza a los líderes del Campeonato Nacional.

“Para mí esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Siempre he sido hincha de Colo Colo, toda mi vida, mi familia entera es del club y de chico también lo fui. Colo Colo es el más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así”, dijo en su presentación.

Como era de esperar, las reacciones en la vereda de al frente no se hicieron esperar, y un ex Universidad de Chile salió al paso de las declaraciones del volante ‘chillanejo’.

“Son intrascendentes sus dichos, creo que para la gente de la U, que es hincha de la Universidad de Chile, es un jugador que pasó sin pena ni gloria, independiente que uno como jugador retirado se le respeta también, pero es un jugador que no hizo nada”, comentó Marco Olea en conversación con ADN Deportes.

Agregó que “es un discurso muy viejo, eso de decir que eres hinchas del equipo donde estás firmando. Le deseo lo mejor, que ojalá explote. Hubo momentos donde tuvo chispazos de buen jugador y ojalá que lo haga por el bien de él”.

Cerró asegurando “que se preocupe de eso, y no de los dichos que quiere quedar bien con la hinchada donde está firmando. Esto le ha pasado a muchos jugadores, pero ahora deberían estar más preparados con toda la información que tiene en los tiempos que estamos pasando”, finalizó Marco Olea.