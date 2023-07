Fernando Díaz candidatea a Luciano Cabral para la selección: “No veo en Chile un jugador de sus características”

El técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, conversó con Los Tenores tras el triunfo ante Curicó Unido que, en el inicio de la segunda rueda, los dejó a un punto de liderar el Campeonato Nacional 2023.

En la charla, desestimó que el “apriete” que sufrieron a comienzo de año haya sido factor para mejorar su rendimiento. “No tiene nada que ver. Era raro que apretaran a un equipo en la quinta fecha, después de ganarle a la UC. Después nos dijeron que eran gente al margen de la barra que intentó demostrar algún tipo de fuerza. Los jugadores ni pescaron, escucharon y seguimos entrenamos”, comentó, junto con destacar el tiempo que tuvieron para adaptar a los futbolistas.

“Teníamos 18 jugadores nuevos y siempre hay un período de readaptación, con técnicos y ejercicios diferentes. En la U de Conce nos demoramos seis a siete partidos para encontrar rendimiento. Era cosa de tiempo y las mecánicas de cada entrenador. Voy dándole un orden defensivo primero. Se ha ido dando por la capacidad de los jugadores y es un equipo convencido de lo que está haciendo en diferentes facetas“, explicó Fernando Díaz, que valoró su retorno a los bancos técnicos.

“Lo mío es atípico, llevo 24 años dirigiendo en Primera División, pero estuve dos sin dirigir. Me afectó, me gusta la cancha. Cuando vi la opción, me la jugué. Al momento de elegir al plantel uno se fija ciertos objetivos. Tenía ganas de encontrar un equipo parecido a con los que tuve éxito antes”, remarcó el DT de Coquimbo Unido.

Fernando Díaz alaba a Luciano Cabral

Al momento de destacar un nombre en particular, está el del volante formado en Argentinos Juniors y que tuvo la opción de retomar su carrera deportiva tras pasar cinco años y ocho meses encarcelado en Argentina por un homicidio.

“En su momento pintaba para crack y cuando conversamos con la dirigencia pensábamos que no perdíamos nada. Nadie pensó que podía tener este rendimiento, pero ya en su primer rendimiento dijimos que era espectacular. Me pasó igual que en 2003, cuando llegó un jugador muy talentoso y que tenía que amoldarse como jugador. Tiene condiciones muy similares a las de Jorge Valdivia“, explicó, junto con candidatearlo a La Roja.

“Mostró que su vuelta a la competencia fue muy rápida. Es un jugador de selección, no veo un jugador como “10” de esas características”, explicó Fernando Díaz, quien descartó la opción de sumar a Mauricio Isla luego que esta semana el “Huaso” entrenó con el plantel aurinegro.

“Siempre me ha gustado, pero la realidad es que fue invitado por algunos jugadores y no fue con la intención de contratarlo. Me encantaría, pero no tenemos cupo. Si no se contrata a un delantero, me gustaría, pero fue una visita de un gran jugador a los nuestros”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.