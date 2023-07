Guillermo Burdisso, zaguero de Universidad Católica, habló este viernes en rueda de prensa y uno de los principales punto que abordó fue la inminente salida del capitán y arquero titular del equipo, Matías Dituro, quien se irá a Turquía.

“Estoy al tanto, pero en el plantel estamos enfocados en nosotros y en el partido del domingo. Matías es muy importante, pero al que le toque jugar al arco tendrá el respaldo de todo el equipo y del cuerpo técnico”, señaló el defensor argentino.

En esa línea, no dramatizó con la partida del portero y remarcó que “tenemos jugadores con experiencia, muchos líderes, gente con sentido de pertenencia y que salieron de las inferiores del club, que es importante”.

Guillermo Burdisso también recordó su paso por Galatasaray en Turquía (2014), y describió qué es lo que le espera a Matías Dituro. “El futbol turco es muy competitivo, siempre hay buenas incorporaciones que hacen que la liga sea muy vistosa, pero yo estuve hace 7-8 años, no sé cómo estará la liga ahora, aunque sí que es un muy lindo lugar para ir y poder demostrar”, sostuvo.

“Solo pienso en el presente y en defender estos colores”

Por otro lado, el defensa central abordó su irregular temporada en los “Cruzados”. “El diagnóstico se hará a final de año, no me he parado a pensar en todo lo que he vivido estos 8 meses, con momentos buenos y malos, pero solo pienso en el presente y en defender estos colores de un club con mucho prestigio”, agregó.

Por último, anticipó el duelo de este domingo contra Curicó Unido. “Será un partido muy duro, no solo por el momento de ellos, sino porque cada equipo que enfrenta a la UC deja la vida porque se quiere mostrar, todos quieren ganar partidos contra equipos grandes. Nosotros nos enfocamos en manejar el partido, tener una idea clara de lo que queremos y tratar de sacar la victoria”, cerró.