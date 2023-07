La cruda confesión de Martín Demichelis: “Ya no veo mucho más allá del hoy”

Este viernes, gran parte de Argentina puede estar de fiesta. Si Talleres no le gana a Huracán en Parque Patricios, River Plate de Martín Demichelis puede gritar campeón del fútbol trasandino sin siquiera jugar.

Sin embargo, si la “T” consigue los tres puntos, la fiesta de la “banda sangre” se puede trasladar hasta el día sábado, cuando reciban a Estudiantes en el Más Monumental y con un punto le bastará para levantar una nueva corona.

“Mi sueño es que los hinchas del equipo que esté dirigiendo llenen el estadio. Eso significará que el equipo juega bien”, comentó en la previa Martín Demichelis, entrenador del “millonario”, en conversación con La Nación.

El adiestrador trasandino, ex jugador y referente de River, puede levantar su primer título como entrenador y en la previa del encuentro, entregó crudas confesiones respecto a su pasado y su futuro.

“Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente, en un accidente de tránsito, en 2013, encontró la muerte. Mi abuela que nos crio se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor, mi único representante que se suicida…”, dijo.

Agregó que “entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, ‘puta, qué paciencia’. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo y disfruto del hoy“, aseguró Martín Demichelis.

Así las cosas, este viernes Talleres visitará a Huracán con la misión de ganar para seguir con alguna chance de gritar campeón. Si empata o pierde, el “millonario” será campeón sin siquiera jugar su encuentro.

Si la “T” derrota al “Globo” en Parque Patricios, al día siguiente obligará a River Plate a que al menos consiga un punto para consagrase monarca del fútbol argentino y así levantar el título 38 para sus vitrinas.