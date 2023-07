Este miércoles, Ben Brereton fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Villarreal y protagonizó su primer conferencia de prensa, en la cual habló en inglés y necesitó de una persona encargada de traducir sus palabras al español.

Sobre sus razones para llegar al “Submarino Amarillo”, el delantero chileno indicó que “este es un club increíble que no podía rechazar. Es primera vez que jugaré un torneo europeo y eso me hizo venir aquí. También el enlace español con Chile me ayudará a aprender el idioma, todo está conectado”.

“Para mí fue bueno venir a España. El estilo de juego es diferente, es mejor, se nota la calidad técnica en los entrenamientos. Vengo de la Championship (segunda división inglesa) que es una liga muy física y agresiva, pero acá también han sido así los entrenamientos, competitivos”, señaló el atacante de La Roja.

En esa misma línea, “Big Ben” remarcó que llegar a la Primera División de España es “un salto muy grande, pero es un reto que hay que afrontar. Espero que todo salga bien. Hasta ahora ha sido todo fantástico”.

En cuanto a sus objetivos en el elenco hispano, señaló que busca “conocer a todo el mundo en el club e intentar jugar lo máximo posible. Como soy delantero, todo se trata de números, asistencias y goles es lo que quiero hacer acá”.

“Sé que varios chilenos han jugado acá”

Además, Ben Brereton abordó la conexión que tiene Villarreal con Chile por las figuras nacionales que han pasado por el club, como el técnico Manuel Pellegrini, quien dejó una notable huella. “Conozco la historia sobre la Champions League con Pellegrini y sé que varios chilenos han jugado en este club. Es un club con vínculo en Chile. Me ilusiona mucho este reto“, agregó al respecto.

Por último, el seleccionado nacional tuvo palabras por su experiencia en La Roja. “Desde que la selección chilena me llamó ha sido todo muy fácil, es un país fantástico. Estoy intentando aprender castellano, pronto tendré clases personales”, concluyó.