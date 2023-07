El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó este lunes el encuentro de mañana martes por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2023, ante América Mineiro de Brasil.

“Vamos a enfrentar a un equipo que no viene bien en el Brasileirao, pero que juega bien, le ganó a equipos importantes, tiene altibajos de rendimiento, ataca con mucha gente y seguramente vendrá a buscar un buen resultado. Tendremos que jugar a nuestro mejor nivel, estar más sólidos defensivamente que en ese partido de Copa Chile. Estamos motivados, tratando de buscar un rendimiento cada vez mejor“, explicó el DT del “Cacique”, que descree de la rotación que el elenco de Belo Horizonte desarrollaría en el Monumental.

“Tienen casi tres equipos de fútbol para formar, cambia bastante en Copa de Brasil o Sudamericana. Tiene más ventaja porque tiene más jugadores de recambio y experiencia, pero eso no quiere decir que sean más fuertes. Es el día del partido donde nosotros tendremos que jugar a nuestro mejor nivel. Tiene un plantel de 35 jugadores, cualquiera que ponga tiene buen nivel deportivo“, remarcó Gustavo Quinteros.

“Es un equipo que ataca mucho, con sus laterales en ataque. Tiene jugadores muy buenos y extranjeros de alto nivel, por eso debemos tener cuidado. Hay que ganar más los duelos y más firmes en esas instancias, tanto ofensivos como defensivos, además de ser más eficaces”, reconoció el entrenador de los albos.

Gustavo Quinteros y el momento de Colo Colo

El DT del cuadro popular destacó las variantes que le han brindado los juveniles en el equipo. “Este año, más allá de los objetivos deportivos, estamos cumpliendo con un proyecto del club, que muchos jóvenes jueguen en Primera. Ojalá podamos a fin de año no sólo cumplir eso, sino también con clasificar nuevamente en Copa Libertadores”, sostuvo, aunque remarcando que no ha tenido incorporaciones para mejorar al plantel.

“Pablo Parra viene a reemplazar al Kiwi Rojas. En este mercado no nos hemos podido reforzar. Los directores son los que toman las decisiones, yo sólo doy mi opinión por las necesidades que tenemos (…) No hemos podido tener la cantidad de goles que nos hubiera permitido estar más arriba, ojalá podamos cambiar eso más allá de si viene o no un centro delantero“, insistió el argentino nacionalizado boliviano, que valoró el mejor estado del césped en el Monumental.

“La cancha está mucho mejor, está totalmente renovada. Puede mejorar más, se está trabajando de forma excelente, estamos logrando un mejor campo y podamos mejorar también las canchas de entrenamiento”, concluyó en el recinto de Pedreros de cara al juego del martes por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2023.