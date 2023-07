Leandro Fernández y su regreso a las citaciones en la U: “Fueron dos meses muy duros”

En la reanudación de la actividad en el Campeonato Nacional 2023 para la U de Chile, una de las novedades en la citación azul para el viaje a Talcahuano, donde enfrentarán a Huachipato, fue la de Leandro Fernández.

Ya afinado futbolísticamente tras la neumonía que le hizo bajar varios kilos y quedar al margen del equipo, el argentino valoró la reconsideración por parte de Mauricio Pellegrino.

“Ojalá podamos hacer un gran partido. Estoy contento de volver a estar con los compañeros, estoy predispuesto a lo que el entrenador necesite”, aseguró Leandro Fernández en el Aeropuerto de Santiago, destacando el proceso que superó.

“Fueron dos meses muy duros, me siento bien. Aprovecho de agradecerle a la gente que me apoyó, mi familia y el club”, remarcó el delantero, enfocado en sumar minutos ante un Huachipato con el que no se confían.

“Tenemos que ir partido a partido e ir mejorando semana tras semana. Huachipato juega muy bien, por algo van punteros”, complementó en la terminal aérea el volante Lucas Assadi.