Clemente Montes en su regreso a la UC: “Ya no me siento el juvenil de antes, vengo a sumar lo que más pueda”

Clemente Montes fue presentado este viernes como nueva incorporación de Universidad Católica. Luego de su breve paso por el Celta de Vigo B, el atacante regresó a los cruzados y entregó sus primeras palabras en su regreso a San Carlos de Apoquindo.

Sobre su estadía en España, el jugador de 22 años aseguró que “lo hubiera vuelto a hacer. Para mí no fue un error, al contrario, fue una experiencia muy positiva. Aprendí un montón y quiero traer acá toda esa experiencia. Me hizo madurar un montón, el ir a vivirse solo, tener que lidiar con gente que uno no conoce y otra cultura”.

En esa línea, insistió en que “no es fácil vivir tan lejos de la familia y lo vi muy positivo salir de tu zona de confort. Me ayudó a crecer mucho y ya no me siento el juvenil de antes como lo había dicho anteriormente”.

“Mi juego normalmente se basaba en las bandas, pero allá aprendí a jugar también por dentro. Eso me hace un jugador más versátil, con más opciones de ataque para el equipo y donde me quiera poner Ariel (Holan) voy a querer jugar. Para eso vine, para sumar minutos”, agregó sobre su regreso al club.

Además, respondió a las críticas por la apresurada la partida de los juveniles chilenos a Europa. “Es el sueño que uno siempre tiene dar el salto a Europa. Las críticas siempre van a estar y depende de cada persona como la tome. Lo vi un paso muy positivo, que no lo veo apresurado para nada. Me hizo madurar un montón y ahora estoy preparado para lo que viene”, aseguró.

Finalmente, Clemente Montes se refirió a los próximos desafíos de la UC y la posibilidad de llegar a La Roja. “Mi foco está en Católica y en sumar la mayor cantidad de minutos. Creo que jugando y siendo importante, esas cosas van a venir por su propio peso. En ese sentido, estoy tranquilo y preocupado de sumar lo que más pueda”, cerró.