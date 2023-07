Ariel Holan apunta a su prioridad en el mercado de fichajes para la UC: “Sumar un mediocampista le vendría bien al equipo”

El entrenador de la UC, Ariel Holan, destacó el disponer de mayores variantes de cara al inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023, donde este sábado recibirán a Everton en Santa Laura.

Al respecto, enfatizó en el retorno al club de Clemente Montes. “No hizo muchos minutos de fútbol en España y eso tiene una característica clara, no es lo mismo entrenar que jugar, por más dinámica que le des. Estará en el banco, estamos contentos que haya vuelto, va a ser muy importante para nosotros. Está para jugar, pero no de la misma manera que si hubiera venido jugando (…) Espero que no pierda la dinámica con la que vino, las canchas de allá no se parecen a las de acá, parece otro deporte y seguro que a él le dejó muchas cosas importantes para su juego”, remarcó el argentino, quien también anunció que contará con Fernando Zampedri.

“Está mucho mejor, sumó su primera semana de trabajo con nosotros, pero tenemos que ir regulándole los minutos de fútbol”, comentó Ariel Holan en función al encuentro con Everton, donde mostró su respeto por los ruleteros.

“Paqui (Francisco Meneghini) es un muy buen entrenador, tiene futbolistas de experiencia que juegan hace mucho tiempo en el club. Estamos ante uno de los campeonatos más parejos de los últimos años. Entre cuatro y cinco equipos habrá paridad para pelear el campeonato”, sostuvo el DT cruzado.

Ariel Holan y el mercado de fichajes

Al momento de evaluar el rendimiento del equipo, el entrenador argentino remarcó el foco con el que aspira a tener continuidad más allá de las dudas que hubo en torno a su permanencia en el cargo debido al irregular primer semestre.

“Tenemos que buscar lo que nos faltó en la primera rueda, tenemos todo para hacer una segunda rueda competitiva. Estamos construyendo un equipo. Con Wanderers, en un partido disputado, empezamos a dar signos del carácter competitivo que debe tener el equipo. En el fútbol se habla de proyectos y quieren sacar al técnico, sin tomar consciencia de la situación en que estamos. Nuestros malos momentos son vistos como ampliamente superiores a los malos momentos de los demás. Hay características que el equipo todavía no tiene”, comentó, planteando que para reforzar al equipo va más allá de la opción de Guillermo Soto, lateral de Huracán.

“Al tener la salida de Isla, preferiría que hablemos más del rol y la función que de la persona. Es un futbolista de mi agrado, pero sumar un mediocampista más le vendría bien al equipo, un “box to box” que no tenemos y que nos permitiría completar las características del equipo. El club está trabajando en esas posibilidades, pero una cosa es que estemos de acuerdo en el espacio a cubrir y otra en que se presenten las condiciones para que el club lo concrete”, explicó en San Carlos de Apoquindo.