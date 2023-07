Gerente deportivo de la U zanjó el tema: “Con este plantel creo que vamos a competir”

En la Universidad de Chile hay tranquilidad y optimismo. Los azules quedaron eliminados de la Copa Chile 2023, pero a los días, derrotaron a la Universidad Católica y se metieron de lleno en la lucha por el Campeonato Nacional.

Por ello es que los hinchas esperaban grandes nombres para este mercado de pases de invierno, considerando los tres cupos que podrían arribar a La Cisterna para reforzar al equipo, algo que, de momento, el gerente deportivo descarto.

Manuel Mayo recibió a los medios de comunicación este miércoles en el Centro Deportivo Azul (CDA) y tuvo palabras para el posible arribo de refuerzos: “este mercado es mucho más difícil que el de principio de año, porque todos los jugadores tienen contrato vigente y casi nadie termina su vínculo a mediados de año, por lo que hay que ir a negociar con los clubes”, dijo.

“Ustedes saben lo que ha pasado, hemos tenido castigos del público y eso merma las arcas del club, además el directorio me ha asignado un presupuesto muy definido con el que he tenido que trabajar y también es una variante a considerar”, complementó.

Insistió en que “tampoco vamos a traer jugadores por traer y cometer errores del pasado, que por la desesperación de traer y traer, taparon muchos jugadores de casa y hoy uno ve que están jugando en otros lados. No queremos que eso nos pase”, comentó Manuel Mayo

Cerró asegurando que “tenemos un plantel competitivo para pelear en lo más alto del Campeonato y si nos alcanza para ser campeón, espectacular. Este club te exige eso siempre. Y con este plantel creo que vamos a competir“, esgrimió.

Gerente deportivo de la U negó ofertas

Otro de los temas abordados en el CDA fueron las posibles salidas que podría tener el plantel de Mauricio Pellegrino: “conmigo no han hablado de una posible salida de Matías Zaldivia, tengo una muy buena relación con el jugador y su representante y supongo que si les llega algo, me lo van a decir. Pero contamos con él”, partió diciendo.

Respecto a la situación de Darío Osorio, indicó que: “no queremos que nuestros jugadores participen en un par de partidos y se vayan a la primera oferta, deseamos que nos ayuden a conseguir los objetivos y títulos también. Creo que con Mauricio no ha jugado todo lo que ustedes querían, pero Darío ha adquirido herramientas que lo harán un jugador más completo“.

“Si bien me han preguntado, al club no le ha llegado nada concreto. Cuando llegue lo conversaremos con él, con su agente y con el técnico para saber si es el momento o no de partir. Darío no solo es un jugador exportable, también es importante para conseguir los objetivos. Y si se nos va, generará recursos, pero también una vacante que para Mauricio es muy importante y deberíamos ver qué hacemos”, complementó sobre el joven delantero.

Al finalizar, abordó la situación de Jeisson Vargas, “es un jugador con tremendas cualidades y me parece que el año pasado ninguno de los jugadores pudo rendir como lo había esperado. Luego salió a Qatar y le sirvió mucho a él y ahora está entrenando acá y está en buen estado físico y debemos ver con Mauricio si lo va a considerar”.