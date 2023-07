Gonzalo Montes y el liderato de Huachipato en el Campeonato Nacional 2023: “Hemos sido los que mejor hemos jugado esta primera ronda”

El volante de Huachipato, Gonzalo Montes, conversó con Los Tenores tras ser el autor del gol con el que los acereros igualaron con Magallanes en el partido que cerró oficialmente la primera rueda del Campeonato Nacional 2023.

“Queríamos ganarlo de local, pero se nos escapó en una pelota quieta. Lo positivo es que arrancamos la segunda rueda punteros”, explicó quien apuntó que el plantel está ilusionado con ganar el título a final de temporada.

“Creo que el equipo está convencido. Humildemente, hemos sido los que mejor hemos jugado esta primera ronda, pocos equipos nos han superado, tenemos que seguir trabajando así. Después en los partidos pueden pasar muchas cosas, pero no te puedo decir que la ilusión no está. Aunque se nos han escapado puntos, terminamos líderes la primera rueda”, comentó Gonzalo Montes, que no quiso apuntar a alguno de los “grandes” del fútbol chileno como rival directo para el Campeonato Nacional 2023.

“Han pasado por buenos y malos momentos. No podría decir uno en específico. Hay que respetarlos a todos, pero creo que nos enfocamos en pelearlo nosotros. Trabajamos para mejorar lo de la primera ronda y terminar el año bien”, remarcó el uruguayo.

Además, Gonzalo Montes tomó con mesura las frases de su compatriota Alan Saldivia respecto a los problemas de formación en el fútbol chileno. “Somos culturas distintas, pero cada uno tiene sus armas. Nosotros somos más de dientes apretados y el chileno es de otra forma, pero se respeta. No tengo nada para decir en contra del fútbol chileno, me he sentido cómodo y con cero falta de respeto“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.