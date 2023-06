La crítica de Alan Saldivia a la formación de jugadores: “Acá en Chile tienen todo desde muy chicos, eso hace que te conformes un poco”

El defensa de Colo Colo, Alan Saldivia, analizó el momento que vive en el cuadro albo, donde ha podido ganarse un espacio en la titularidad, dejando atrás las dudas que tuvo cuando se sumó a las divisiones inferiores del “Cacique”.

“Pensé en ir a Uruguay. Cuando no juegas te quieres ir, aguante más en ese sentido. Quería jugar acá en Colo Colo. Extrañar la familia se hace duro. Llamaba a mi papá y lloraba porque no jugaba y él me calmaba”, explicó en diálogo con D Sports.

En ese contexto, Alan Saldivia entregó su análisis en torno al éxito reciente del fútbol charrúa en el Mundial Sub 20, instancia donde estableció una crítica a la formación de jugadores en Chile.

“En las juveniles allá no tienes nada. Eso te hace dar un poco más, el jugador uruguayo tiene la necesidad de ayudar a su familia. Acá en Chile tienen todo desde muy chicos, eso hace que te conformes un poco. La necesidad hace que saques esa personalidad”, aseguró.

"EN CHILE TIENEN TODO DESDE CHICOS Y TE CONFORMAS"😩 🇺🇾El defensor de @ColoColo Alan Saldivia explicó la diferencia de formación entre uruguayos y chilenos en #MásQueFútbolCL 🎙️ "Acá tienen todo de muy chico y por eso te conformas un poco", asegura. ¿Estás de acuerdo? 🤔 pic.twitter.com/o1uIsNuTQy — DSportsCL (@DSportsCL) June 20, 2023

Alan Saldivia y el momento de Colo Colo

El defensa de 21 años valoró lo que ha ido aprendiendo en su titularidad con el “Cacique”. “Se aprende más en la derrota. Contra Boca lo hicimos bien, aprendí más ante Deportivo Cali que contra Boca. Estos amistosos sirven para aprender de detalles. Si te equivocas en el fútbol aprendes más rápido”, apuntó.

Además, entregó su respaldo a Maximiliano Falcón tras las fallas que lo sacaron del once estelar albo semanas atrás. “Es un jugadorazo, fundamental para el equipo. Con respecto a sus errores tiene una muy buena autocrítica. Está preparado para afrontar esos errores. Lo demostró”, cerró el central uruguayo.