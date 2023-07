Luis Casanova y su continuidad en la U: “Mi prioridad es quedarme acá y salir campeón”

En más de tres años con la Universidad de Chile, Luis Casanova se transformó en un intocable tanto en el equipo titular, como en la institución.

El defensor formado en O’Higgins de Rancagua, y que provenía de Deportes Temuco, se transformó en capitán de la Universidad de Chile para la presente temporada y su lugar en la defensa laica no está en discusión.

Por lo mismo es que Azul Azul ya trabaja con sus representantes para estirar su contrato en el Centro Deportivo Azul (CDA), algo que sigue en plena negociación: “lo está viendo mi representante, mi agencia Zeta Sports, más adelante veremos qué pasa, pero en la U todos saben que mi prioridad es quedarme acá y salir campeón“, dijo en conversación con En Cancha.

“Me encanta estar acá, ha sido mucho tiempo donde me he encariñado con toda la gente que hace la U. Las tías de la comida, del aseo, los utileros, los cancheros, todo lo que hace la U grande. Es un equipo muy familiar”, complementó el defensor de los azules.

Respecto al momento que atraviesa el equipo de Mauricio Pellegrino, sostuvo que “este equipo se comprometió en cambiar la imagen que tenía la U en los últimos años”, dijo.

“Hay varios jugadores que nos ha tocado enfrentar años feos, y ya era momento de cambiar eso, nos propusimos eso. Estamos todos comprometidos, haciendo pega doble por el equipo, por el compañero y eso te deja contento. Somos un equipo y estamos tratando de dar todo”, complementó.

Sus buenas actuaciones podrían llevarlo a la Selección Chilena, algo que de momento no le quita el sueño: “mi cabeza está la U, quiero lograr algo importante con este equipo. Si llega un llamado de La Roja, bienvenido sea. Si sigo haciendo las cosas bien podría llegar el llamado, pero estoy enfocado en la U“, comentó.

“En lo personal, me siento pleno. Con mi círculo, con la U, estoy contento y feliz de mi momento personal, disfrutando al máximo. Si pasa es porque tiene que pasar, sino no pasará”, cerró Luis Casanova, defensor de la Universidad de Chile.