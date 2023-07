Joaquín Larrivey pone sus fichas sobre la U: “Tiene con qué pelear el título, seguro estará en los primeros puestos”

El delantero argentino Joaquín Larrivey, nuevo refuerzo de Magallanes, habló sobre su regreso al fútbol chileno y apuntó a Universidad de Chile como candidato a llevarse el título del Campeonato Nacional 2023.

“Veo un equipo de la U serio… Esta U tiene con qué pelear el título, porque no hay ningún equipo que uno diga que es el mejor del torneo por lejos. Por plantel, seguro que la U va a estar en los primeros puestos”, comentó el ariete de 38 años en diálogo con El Mercurio.

En esa línea, destacó el trabajo hecho por Mauricio Pellegrino al mando de los azules. “Pellegrino es un técnico muy serio, trabajador y capaz. Le deseo lo mejor, menos cuando juegue con Magallanes (risas)”, aseguró.

Además, aconsejó a los jóvenes de la U, Lucas Assadi y Darío Osorio: “Lucas y Darío tienen mucho talento, calidad y a eso le tienen que agregar lo que en su momento dijo Pellegrino, pues no basta solo con el talento, que te ayuda a llegar y es una parte importante”.

“La constancia, el sacrificio, la humildad y saber escuchar son siempre clave y necesarios para tener una carrera exitosa”, complementó el exdelantero de los azules.

Finalmente, Joaquín Larrivey explicó los motivos de su vuelta al fútbol chileno. “Vine a Magallanes por una decisión futbolística y de vida. La idea como familia es quedarnos a vivir en Chile tras mi retiro. Mi sueño es dirigir acá un primer equipo, me he preparado desde hace mucho y lo sigo haciendo día a día, tengo mi título de entrenador. Eso sí, me queda mucho por dar como jugador“, cerró.