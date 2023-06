Paulo Garcés reconoce interés para ser refuerzo de Cobreloa: “Sería un honor jugar en los cuatro grandes”

Paulo Garcés prepara su regreso a las canchas luego de sufrir una grave lesión en abril pasado mientras defendía la portería de Deportes Valdivia. Luego de chocar con un rival, el arquero tuvo una fractura de radio y una en el antebrazo izquierdo, que lo dejó fuera de las competencias por 4 meses.

Sin embargo, mientras su recuperación se encuentra en la recta final, el golero campeón de América con la Roja estaría cerca de volver a jugar y reconoció acercamientos para reforzar el arco de Cobreloa, asegurando que “sería un honor jugar en los cuatro grandes”,

“No me gusta hablar de suposiciones, pero en el fútbol todo se sabe, al fin y al cabo. Yo tengo muy buena relación con Emiliano (Astorga) hace muchos años. Lo conozco desde el 2011, en Calera. Me encanta que le vaya bien, porque es un técnico que se ha mantenido vigente a lo largo de los años”, señaló en diálogo con Redgol.

En esa línea, el guardameta de 38 años explicó que “sí hubo una conversación, pero no como extremo de que él me quiera allá y todo. Hubo acercamientos, pero no hay nada concreto ni cerrado”.

“Yo siempre he dicho. Sería extraordinario estar en un club como Cobreloa. Las estrellas que tienen en el pecho no se las ha regalado nadie. Se la ganaron con sudor, con toda una hinchada, una ciudad que es muy de su club y eso se ve reflejado en el éxito”, agregó.

Finalmente, Paulo Garcés aclaró que “sería lindo, hay un acercamiento, pero yo me debo a Deportes Valdivia. Estoy en recuperación y espero poder estar luego a disposición. Espero a ver qué pase con el tiempo. Esto es tan relativo, tan rápido, uno se da por seguro y no es así, pero si un club como Cobreloa se fija en uno, es positivo”.