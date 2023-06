Joe Abrigo confiesa que se fue de Coquimbo Unido por el DT: “Él me pidió que saliera y me apartó del grupo”

Joe Abrigo, nuevo refuerzo de Palestino, confesó que la razón de su sorpresiva salida de Coquimbo Unido tiene que ver con el DT de los “Piratas”, Fernando Díaz, con quien no tuvo una relación cercana durante su último paso por el club.

“No es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás. Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio así de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas”, reconoció el volante de 28 años en diálogo con LUN.

Joe Abrigo también reveló el dolor que siente por tener que alejarse de su familia en Coquimbo para instalarse en Santiago, y así poder jugar por Palestino este segundo semestre.

“Les expliqué a mis hijos que ya no jugaré más con el pirata, lo entendieron a su manera, aunque no se quieren venir de Coquimbo. No querían cambiar de colegio, así que hemos decidido que sigan allá. Duele y cuesta estar lejos de la familia, pero hay que hacer el sacrificio. Más que todo por los niños, no podemos postergar su felicidad y no puedo ser egoísta”, señaló el ex Unión Española.

“Mi mujer me comprende, estaremos viajando, yo cuando pueda y ella todos los fines de semana. Estaremos lejos, aunque nos estaremos viendo siempre”, completó el mediocampista, quien firmó contrato hasta mayo del 2024 con Palestino.