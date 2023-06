Joe Abrigo cambia de equipo y se desahoga tras salir de Coquimbo Unido: “No tenía relación con el técnico”

Joe Abrigo nuevamente le dice adiós a Coquimbo Unido. En pleno mercado de inter temporada, el delantero concretó su salida del cuado “Pirata” después del poco protagonismo que tuvo este primer semestre.

Tras confirmarse la noticia, el atacante no ocultó su tristeza. “No me siento feliz cómo debería estar. No es algo que quiera hablar ahora, quiero hablarlo más tranquilo. En un tiempo más cuando ya pase esto. Quizás en la semana voy a hablarlo”, señaló al diario El Día.

Respecto a la sorpresa del cuerpo técnico por su partida, el ex Unión Española indicó que “quizás no es tan así”. En la misma línea, reconoció que no tenía mucha cercanía con el DT del elenco coquimbano, Fernando Díaz.

“No tenía relación con el técnico. No podía tener algún sentimiento con eso, si nunca hubo”, confesó el futbolista de 28 años. Por otro lado, aseguró tener buena relación con sus compañeros del plantel. “Me llevó bien con ellos, no tengo problemas con ninguno”, agregó.

El medio citado consignó que Joe Abrigo se realizará exámenes médicos en los próximos días para cambiar de equipo tras salir de Coquimbo Unido. Palestino sería el club al cual llegaría como refuerzo para este segundo semestre.