Enrique Osses y el momento del arbitraje chileno: “Estoy al tanto con mucha pena, tristeza y vergüenza”

Un complejo proceso se vive por estos días en torno a los árbitros del fútbol chileno luego de una investigación que el Tribunal de Disciplina de la ANFP desarrolla en contra de dos árbitras de nuestro país: Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, todo partió por una denuncia desarrollada por ellas en contra de Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, acusando una “relación impropia” respecto a la designación de partidos cuando Bascuñán era miembro de la Comisión de Árbitros el año pasado.

Han pasado los días, las investigaciones siguen su curso, y en medio de todo ello, Enrique Osses, desde México, conversó con ADN Deportes para comentar lo sucedido con el referato nacional.

El director de la Comisión de Árbitros del fútbol mexicano partió asegurando que “estoy al tanto con mucha pena, tristeza y vergüenza por lo que está pasando de nuevo en el arbitraje, son hechos lamentables que espero se aclaren pronto para dedicarnos a que nos critiquen por las polémicas arbitrales”.

“Este tipo de situaciones no corresponden para que se estén ventilando este tipo de problemas, este tipo de denuncias, y hasta ahora sin ninguna comprobación. Ojalá se solucione pronto por el bien de la institución, que es muy importante, y también por el bien del fútbol, que necesitamos un arbitraje limpio, sólido, para darle estabilidad al deporte”, complementó el ex juez nacional.

Enrique Osses continuó con que “toda denuncia debe investigarse y debe sancionarse en caso de injerencia. No tengo ningún antecedente que compruebe esto y mi experiencia, como instructor FIFA que conozco como se designa a los árbitros, yo puedo dar fe de que no existe ningún tipo de decisión que no pase plenamente por la capacidad técnica de los árbitros”.

Enrique Osses y la actualidad del arbitraje chileno

Insistió en la línea de que “en Chile pasamos una época muy mala, pospandemia, sin ninguna dirección técnica clara, que si iban al VAR, que no, que se jugaba poco, que lo único que se intentaba era que no hubiese polémicas, que los árbitros salieran sin problemas y para eso se evitaba un montón de cosas”, dijo.

Agregó que “se jugaba muy poco en términos de tiempo efectivo y parte de eso se estaba trabajando y reanudando en esta nueva administración de Roberto (Tobar) y su equipo, y se había entendido un poco buscado un camino para un objetivo final. En términos internacionales, los árbitros chilenos habían sido borrados de todo el concierto internacional importante”, sostuvo.

“Creo que el mundo necesita que exista más tiempo efectivo de juego. Acá en México se jugaban 48 minutos con 30 segundos, un poco similar a lo que pasa en Chile. Ahora se juegan 55 minutos con 30 segundos, se juegan casi 7-8 minutos más, estamos a la vanguardia de las principales ligas del mundo”, complementó Enrique Osses.

Cerró asegurando que “esto no puede ser solamente culpa o responsabilidad de los árbitros, tiene que haber un trabajo planificado entre los directores técnicos, los jugadores, la liga, la federación y los árbitros para todos empujar el carro para el mismo lado”, finalizó.