Vasco da Gama se fija en otro chileno además de Gary Medel: Tomás Alarcón interesa en el club brasileño

Vasco da Gama busca refuerzos para intentar salir de la crisis que vive en el fútbol brasileño y Gary Medel es uno de los nombres que estaría cerca de firmar en el club de Río de Janeiro, pero no es el único chileno que aparece en el radar, ya que ahora se sumó Tomás Alarcón.

Según reveló AS Chile, la dirigencia del cuadro carioca está interesa en el volante nacional de 24 años, quien fue incluido en la carpeta como una opción para este mercado de pases.

El formado en O’Higgins pertenece al Cádiz, equipo de la Primera División de España, pero este primer semestre jugó a préstamo en Real Zaragoza, en la Segunda División del balompié hispano, donde no tuvo mayor protagonismo en los 12 partidos que disputó.

Por ahora, Tomás Alarcón está de vacaciones y no hay certezas si defenderá a Cádiz la temporada que viene o volverá a ser cedido a otro club, por lo tanto, Vasco da Gama asoma como un posible destino para el mediocampista.

A inicio de junio, Alarcón conversó con ADN Deportes y dejó claro que no tienen intenciones de regresar al fútbol chileno. “No tengo ganas ni oportunidad de volver a Chile. Estoy a dos meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español, que me garantiza estar en Europa, ese nivel es el que te acerca a la selección”, mencionó el ex seleccionado nacional.