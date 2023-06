Lionel Messi tras confirmar quiebre con el PSG: “No me falta nada, lo gané todo”

Leo Messi ofreció una entrevista en Bein Sports, instancia donde repasó su etapa recién finalizada con el París Saint Germain, en una temporada que será recordada para siempre por conquistar la Copa del Mundo junto a Argentina.

Al comienzo, el astro argentino tuvo palabras sobre su alejamiento definitivo del PSG, elenco donde nunca logró destacar como sí lo hizo en el FC Barcelona.

“Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido… Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club”, indicó.

En esa línea, añadió que “creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Lo dije. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”.

La Copa del Mundo junto a Argentina

En la segunda parte de la conversación, Messi tuvo palabras sobre el título de la Copa del Mundo que logró junto a su selección.

“Había mucha gente, aparte de mis compañeros, que estaban muy contentos porque yo sea campeón del mundo. Muchos fanáticos querían que Argentina fuese campeón en parte por mí. Fue extraordinario que se viese de esa manera y gracias a Dios se dio. Soy y somos campeones del mundo y tenemos una estrella más en la historia de los mundiales. No me falta nada por conseguir, lo gané todo”, lanzó.

En esa mismo sentido, agregó: “La copa de campeón mundial es la más bonita de todas. La forma en la que se vive el torneo, cada país lo vive a su manera y en Argentina es una locura hermosa. Es un mes en el que se paraliza el país y todo pasa por los partidos del Mundial”.

“Siempre que vamos a una competición vamos con la intención de ganar, de ser campeones. Sabíamos que éramos candidatos pero se tenían que dar muchas cosas. Era serios candidatos al igual que otras a las que respetábamos muchísimo. Teníamos confianza tras la Copa América, la Finalissima. Íbamos con la intención de conseguir el título”, añadió el trasandino.

Finalmente, Messi aseguró que cumplió con todas sus metas y objetivos en el fútbol.

“A estas alturas de mi carrera no me fijo en esa cosa (registros de goles), solo lo que pueda conseguir con la selección o a nivel de clubes. Tuve la suerte de ganarlo todo y eso es lo que realmente va a quedar al final de mi carrera”.