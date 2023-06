Gary Kagelmacher aguarda por su regreso en la UC: “Fue una lesión bastante dura, llevó un tiempo que no esperaba”

La UC vio frustrado su regreso a la actividad luego que se suspendió su partido del viernes ante Santiago Wanderers por Copa Chile, cuestión que de todas formas le da más tiempo de margen para el regreso del central Gary Kagelmacher.

El uruguayo se ha mantenido al margen de las citaciones de los cruzados desde el 15 de abril, cuando se lesionó tras el juego ante Colo Colo. “Me he sentido muy bien. Lamentablemente fue una lesión bastante dura. Llevó un tiempo que no se esperaba. Hice entrenamientos muy buenos, me estoy sintiendo muy bien, estoy haciendo fútbol con el grupo y entrenando a la par. Estoy tomando buenas sensaciones y eso es lo más importante, que no siento dolor. Queda nada más ponerme a la par de los compañeros en el campo”, aseguró en diálogo con el sitio web del club, sin ocultar sus ganas por regresar a la cancha.

“Fue mucho tiempo sin jugar, de ver al equipo desde afuera. Soy un jugador que no me ha tocado estar mucho lesionado. Fue una situación difícil de asumir, de entender que los plazos iban a ser largos, pero estuve con muy buenos profesionales en el club, trabajé muy bien durante las vacaciones. Físicamente me siento bien y quiero estar cuanto antes a la orden del cuerpo técnico para jugar”, remarcó Gary Kagelmacher, que igualmente lamentó la postergación del juego por Copa Chile.

“Una pena que se haya suspendido el partido, pero ya estamos ahora preparando el compromiso del miércoles, y después los que vengan. Estamos preparándonos y muy confiados para lo que se viene (…) Estamos con muchas ganas de jugar”, remarcó el central, ya visualizando los 60 minutos que restan por disputar.