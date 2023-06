Gustavo Quinteros detalla más posiciones para reforzar a Colo Colo: “Óscar Opazo no es un refuerzo, se fue y volvió”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, estableció el parámetro con el cual afrontarán el partido del sábado ante Unión La Calera, por Copa Chile, en la reanudación de la actividad oficial para el club.

“Vamos a poner lo mejor que está en estos momentos. Algunos entrenadores utilizamos la Copa Chile para rotar y probar jugadores, pero este no va a ser el caso. Vamos a jugar este partido pensando en clasificar y que será un partido clasificado. El que esté más concentrado será el ganador”, explicó, sin explicitar si Brayan Cortés o Fernando de Paul serán titulares en el arco.

“Cualquiera de los dos arqueros que juegue me deja tranquilo”, explicó Gustavo Quinteros, quien resaltó el presente de Damián Pizarro y Jordhy Thompson, que destacaron en el amistoso donde vencieron a Deportivo Cali.

“Damián es un caso especial. Antes de empezar a jugar en Primera hacía goles en todos los amistosos y de la Proyección. Yo sabía que se le iba a dar el gol, espero que ahora esté más tranquilo y no se sienta presionado. Tiene un futuro enorme. No tengo dudas que en el futuro será un jugador mucho más completo. Jordhy es un chico que tiene mucho futuro, gol, mucho desequilibrio individual“, resaltó el DT albo.

Gustavo Quinteros y el mercado de pases de Colo Colo

“El entrenador de los albos puntualizó en torno a las posiciones a reforzar, remarcando una peculiar situación respecto al arribo de Óscar Opazo.

“Los dirigentes ya saben. Hay que reemplazar a Marcos Rojas con un volante ofensivo o extremo. Me gustaría incorporar un delantero más también. En el caso de Opazo, vuelve el mismo al que queríamos reemplazar como lateral, asi que no es refuerzo. Se fue y volvió”, explicó, sin descartar la opción de que se vayan más jugadores, aunque no entregó detalles respecto de si Darío Lezcano podría volver a Paraguay.

“Puede haber alguna salida de jugadores jóvenes a préstamo. No me gustaría que se vaya ningún jugador, salvo que tengamos a su reemplazo. En el caso de Lezcano, no sé nada del tema“, explicitó, reconociendo que Colo Colo necesita reforzarse más allá del presente internacional.

“Clasificar o no a Copa Libertadores no es lo más importante para traer o no un jugador. La decisión la tienen los directores. Si fuera por mí incorporaría los tres cupos. Si no se hace será más difícil conseguir los objetivos”, concluyó.