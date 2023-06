Con Taylor Swift, Joe Biden, John Cena y más: figuras famosas de Estados Unidos presentan nómina de su selección para el Mundial Femenino

La selección de Estados Unidos oficializó su nómina para disputar el Mundial Femenino 2023, pero de una manera bastante especial. El nombre de cada una de las seleccionadas fue dado a conocer por reconocidas figuras del país, incluyendo al presidente Joe Biden.

El Mandatario estadounidense fue el encargado de dar la introducción al video en donde se presentó la convocatoria de la selección. Luego, los famosos aparecieron en pantalla nombrando a las jugadoras y entregando mensajes de apoyo.

Desde el mundo de la música participaron estrellas como Taylor Swift, Megan Thee Stallion y Lil Wayne. Por el lado del deporte dijeron presente figuras como Shaquille O’Neal, Tim Howard y Breanna Stewart. También participaron destacados actores y actrices como Rainn Wilson, John Cena, Issa Rae, Tina Fey y Blake Lively.

El Mundial Femenino 2023 se llevará a cabo en Nueva Zelanda y Australia desde el 20 de julio al 20 de agosto y la selección de Estados Unidos es el actual campeón del certamen, además, el máximo favorito a ganar el título otra vez.

— U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) June 21, 2023