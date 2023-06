“Nos vemos perjudicados”: el fastidio de Mauricio Pellegrino por la no liberación de los seleccionados para la Copa Chile

Mauricio Pellegrino, DT de U. de Chile, mostró su fastidio tras confirmarse que los jugadores azules que están en La Roja no serán liberados, a pesar de que la U buscó la opción de tenerlos en el partido contra O’Higgins por los cuartos de final de la Copa Chile.

“Los seleccionadores tienen la potestad de decidir lo que harán con los jugadores. En la selección chilena saben de nuestra necesidad. No tiene que coincidir el calendario con los intereses de la selección y de un club, sobre todo para un partido en que nos jugamos tanto, ahí está el error de esta situación”, indicó el técnico argentino en rueda de prensa este lunes.

Cristóbal Campos, Lucas Assadi y Matías Zaldivia son los futbolistas de la U que ahora están bajo las órdenes de Berizzo. Al respecto, Pellegrino señaló que “el DT de la selección está en su derecho de hacer uso de los jugadores hasta el plazo establecido y nosotros tenemos derecho de tener jugadores importantes en los que el club hizo una gran inversión, pero no los vamos a tener en las mejores condiciones. Estamos entre la espada y la pared”.

“Espero que para la próxima vez esto no nos pase a nosotros ni a nadie. Esta vez nos vemos perjudicados nosotros porque jugamos el primer partido de Copa Chile, pedimos moverlo por 24 horas más, pero no hemos tenido suerte en ese asunto”, remarcó el estratega trasandino.

Tema refuerzos

Por otro lado, Mauricio Pellegrino se refirió a la situación de U. de Chile en el marcado, ya que aún no suman refuerzos. “No es tanto una pregunta para mí, yo he hablado con la dirigencia por las necesidades del equipo y el club está en ello, yo hasta ahí llego, no manejo las cuentas ni las negociaciones”, agregó.

Finalmente, el entrenador azul descartó la llegada del delantero argentino de Vélez, Lucas Janson. “Es un jugador que me gusta, es un gran futbolista, pero en la institución nunca lo hemos nombrado como para que sea prioridad. No tenemos cupo extranjero y no hemos mirado jugadores de afuera, porque no tenemos intención de liberar a ningún extranjero de nuestro plantel”, concluyó.