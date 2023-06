Guardiola descarta a Mbappé como refuerzo para Manchester City: “Ya saben a dónde quiere ir él”

Pep Guardiola volvió a aparecer frente a los micrófonos tras más de una semana desde que salió campeón de la Champions League y se tomó el tiempo para abordar distintos temas, entre ellos, la opción de que Manchester City vaya por el fichaje de Kylian Mbappé en enero próximo.

El técnico español descartó de lleno esta posibilidad y apuntó al deseo que tiene el francés por jugar en Real Madrid. “No estamos en la carrera por Mbappé, ustedes ya saben a dónde quiere ir él”, señaló Guardiola en rueda de prensa tras participar del torneo de golf Legends Trophy.

También se refirió a la posible salida del capitán del City, Ilkay Gundogan, al Barcelona. “Yo no me encargo de eso, yo no negocio ni el contrato ni los años. Depende solo de los clubes. Nos consta que el Barça le quiere desde hace mucho tiempo, que Xavi le ha llamado muchas veces. Queremos que continúe, es un jugador que ha sido muy importante para nosotros”, aseguró.

Por otro lado, el entrenador hispano reconoció que no vio la final de la UEFA Nations League que ganó España ante Croacia este domingo. “No vi el partido. Vi el Barcelona de basket. Felicitar a la selección española, porque ganar siempre es muy difícil. Eché de menos algún comentario sobre Luis Enrique, porque él llevó al equipo hasta estas instancias finales”, comentó.

Finalmente, Pep Guardiola tuvo palabras de respaldo para Xavi, DT del Barcelona. “Él lo sabe mejor que yo. Cuando ganas La Liga es que has sido el mejor equipo. Jugó la fase de grupos de Champions con media defensa diezmada y ahora es su punto fuerte. Yo soy campeón de Europa porque un delantero a tres metros falló un remate claro de cabeza. A nosotros nos ha costado ocho años ganar la Champions, denle un poco de tiempo a Xavi”, concluyó.