Damián Pizarro quiere ir por más tras anotar un doblete ante Deportivo Cali: “Yo no me conformo con tan poco”

Damián Pizarro, delantero de Colo Colo, se reencontró con el gol este domingo en el duelo amistoso donde el “Cacique” venció a Deportivo Cali. El joven de 18 años marcó un doblete y cortó su sequía de 12 partidos oficiales sin anotar.

Tras el encuentro, el atacante mostró ganas de ir por más ahora que volvió a convertir. “Tenía que seguir intentándolo, no me iba a rendir nunca y voy a seguir trabajando, yo no me conformo con tan poco”, mencionó en diálogo con ESPN.

Respecto al resultado del cotejo, el “9” de los albos señaló estar “contento igual por el equipo, en el primer tiempo fuimos perdiendo y después con pura garra sacamos el partido adelante. Cometimos errores que tenemos que mejorar porque se nos vienen partidos muy importantes, pero pudimos sacarlo adelante y ganamos, es lo primordial”.

Pizarro: “Siempre hay confianza entre nosotros”

Por último, Damián Pizarro expresó total seguridad por lo que pueda hacer Colo Colo en la última fecha de la Copa Libertadores. “Siempre hay confianza entre nosotros, lo más importante es la confianza en el grupo, estamos bien con eso”, concluyó.

Después de este triunfo ante Deportivo Cali, el “Cacique” pone los ojos en sus dos próximos desafíos: contra Unión La Calera por Copa Chile (24 de junio) y frente a Deportivo Pereira por Copa Libertadores (29 de junio).