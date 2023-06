“No tiene ninguna influencia”: Mbappé responde al intento de “presión” del presidente de Francia para que siga en PSG

Este jueves, Kylian Mbappé reapareció frente a las cámaras en una turbulenta conferencia de prensa, en la cual, se refirió a su situación con PSG y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El Mandatario francés señaló ayer miércoles que intentará “presionar” para que el delantero siga en el cuadro parisino, tal como lo hizo el año pasado. Sin embargo, el atacante recalcó que los deseos de Macron no impactan en su decisión de quedarse en París.

“No tiene ninguna influencia sobre el futuro de mi carrera. Él quiere que me quede en PSG, y yo también quiero quedarme. Estamos en la misma sintonía”, aclaró el artillero de 24 años.

Respecto al presente de su carrera, indicó que “Mi objetivo es quedarme en el PSG la próxima temporada. No hay nada que explicar. La gente puede criticar y analizar. En la vida, hay muchas cosas que no entendemos. Sé por qué hago lo que hago, digo lo que digo, y no hay nada de malo en eso”.

“He estado acostumbrado a esto desde que era joven. Mi primera preocupación es el partido de mañana contra Gibraltar. Lo que sucede afuera es secundario. Lo que me importa es demostrar mañana que soy un gran jugador”, agregó el ariete de la selección de Francia.

Tras dejar de lado el tema de Macron y PSG, Kylian Mbappé por último se mostró con energía tras concluir la temporada a nivel de clubes. “El cansancio está ahí pero estamos listos para hacer los últimos esfuerzos. Y no debemos olvidar que es un privilegio jugar para Francia y mañana demostraremos que estamos orgullosos. Tuvimos una gran semana e intentaremos lograrlo mañana con un gran partido contra Gibraltar”, concluyó.