Cerca del término de la primera rueda de la Primera B, Cobreloa se mantiene firme en la lucha por lograr el anhelado regreso a la división de honor del fútbol chileno luego de 8 años y comenzó la búsqueda de nuevos refuerzos para concretar su gran objetivo.

Uno de los nombres que interesa en los “Loínos” es el de Edson Puch, campeón de América con La Roja que se retiró del fútbol en 2022, pero que es tentado desde Calama para volver a la actividad y dar el gran golpe en el mercado del ascenso.

En diálogo con Socios del Desierto, el ayudante técnico de Cobreloa, Diego Silva, confirmó que existe un interés concreto por parte del club. “Conversamos con él, personalmente me acerqué, fue una alternativa que me pareció interesante de los que no están jugando”, reconoció.

“Si bien es cierto se retiró hace un par de meses en Iquique, creemos que es un jugador bastante interesante, sobre todo para la categoría, puede marcar mucha diferencia”, añadió el colaborador de Emiliano Astorga.

En esa línea, expresó los detalles detrás del fichaje de Edson Puch, quien no habría descartado la oferta de Cobreloa. “Tiene algunas opciones, también está en la duda de si quiere volver a jugar o no, porque está jugando otro deporte que es el pádel (…) Entonces, no hay algo concreto, se acercó a él, se habló pero todavía no llegamos a una puntada final”, cerró.