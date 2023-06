¿Se iguala la competencia? Jeque qatarí será el nuevo dueño del Manchester United, al igual como ocurre en el City

Salió humo blanco. La venta del Manchester United al jeque de Qatar Jassim Bin Hamad Al Thani está prácticamente cerrada.

Al menos así lo ratificó este martes Al-Watan, un medio del país asiático muy próximo al dirigente local. El monto total de la compra del cuadro inglés ascendería a los 6.000 millones de euros, superando lo ofrecido por el empresario Jim Ratcliffe, presidente de Ineos.

El acuerdo, de confirmarse oficialmente, supondría la adquisición por parte del jeque qatarí del 100% del conjunto de Old Trafford.

El presidente del PSG Al-Khelaifi, se refirió a este fecho. “Yo no he tengo nada que ver con el United. Todo esto (los rumores que lo implicaban en la negociación) me da ganas de reír. Yo soy qatarí y si me piden mi opinión la daré, esto es lo único que ha pasado. Yo hablo con todo el mundo, no sólo con el ManUnited. Como presidente de la ECA, lo que quiero es competiciones aún mejores y clubs más fuertes”.

Consignar que el Manchester City, rival clásico del United y vigente campeón de la Champions League, también tiene como un duelo a un qatarí, hecho que hizo al club el más grande de Europa hoy por hoy.