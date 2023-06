Gustavo Álvarez aboga por reprogramar el suspendido Huachipato-Magallanes: “No considero justo que se juegue”

El entrenador de Huachipato, Gustavo Álvarez, conversó con Los Tenores en la jornada de este viernes, destacando que la buena campaña de su elenco le permita tener tres seleccionados en la nómina de La Roja para tres amistosos: Joaquín Gutiérrez, Javier Altamirano y Maximiliano Rodríguez.

“Me parece que es muy merecido. Los chicos han tenido una evolución pareja en estos seis meses. Para que haya un jugador destacado, tiene que haber un equipo que los potencie y sea competitivo para que ese equipo tenga la producción que hemos tenido”, planteó el DT de los acereros, quien afrontó la opción de que Javier Altamirano pueda dejar el club.

“Es oferta y demanda. Los jugadores destacados son difícil de retener. Lo ideal es mantener el plantel e incorporar algún jugador que haga falta, pero todavía quedan algunas semanas. Por el momento no tengo novedades. Sé que ante una oferta el jugador se puede ir. Sé que hubo averiguaciones, pero no ofertas concretas que me impidan contar con el jugador. Yo cuento con él“, explicó Gustavo Álvarez, que expresó su preocupación ante el hecho de jugar el partido pendiente con Magallanes el próximo 17 de junio sin tres jugadores por estar con La Roja.

“Entiendo que se va a aplazar. El espíritu es potenciar jugadores para la selección sin ir en desmedro de la competitividad de los clubes. No considero justo que se juegue habiendo un jugador, de cualquiera de los dos equipos, involucrado. En este caso hay tres“, explicó el argentino.

Gustavo Álvarez y el momento de Huachipato

Quien comparte con Cobresal el liderato del Campeonato Nacional 2023 destacó las claves que explican el buen rendimiento del semestre. “Vi que había jugadores de nivel para desarrollar la idea. Noté que teníamos más situaciones de ataque que de defensa y que podíamos aspirar a una salida de balón que el equipo ya tenía, para lo cual pensamos a Sepúlveda como zaguero”, ahondando en las variantes tácticas con la que el ex UC hoy es parte de la zaga.

Con pasado en series menores del fútbol de Argentina, además de haber dirigido a Sport Boys y Atlético Grau de Perú, hizo una positiva valoración del fútbol chileno.

“Hay nobleza en las propuestas de los equipos, hay voluntad de jugar, respeto por el balón y el espectáculo. Se está buscando que haya más tiempo de juego y eso me parece que ayuda a la justicia en los resultados. Es una liga noble, sana y competitiva“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.