“Le noté un cambio en los últimos días”: El lamento de Xavi tras el fallido regreso de Messi a Barcelona

Xavi Hernández, entrenador de FC Barcelona, se refirió a la partida de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS y lamentó su fallido regreso al club catalán luego de terminar su vínculo con el PSG.

“Le noté un cambio en los últimos días, semanas. Quizás no lo veía tan claro”, aseguró el entrenador de 43 años en una entrevista con Gerard Romero a través de su canal de Twitch “Jijantes”.

“Nos hacía ilusión a todas las partes. Al primero él, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces quieres una cosa pero las circunstancias no se dan. Él quiere bajar los niveles de presión: quiere una vida más tranquila”, agregó.

En esa línea, el técnico blaugrana explicó que “es una decisión personal y hay que respetarlo. Estaba convencido de que iríamos bien con Messi aquí. Yo lo último que quiero es engañar al barcelonista”.

“Hay conversaciones privadas con Leo que no voy a desvelar pero a él le hacía mucha ilusión. Desearle todo lo mejor, es un amigo, hemos hablado mucho. Hasta hace unos días hubo comunicación. No ha sido fácil”, complementó.

Por último, Xavi insistió en la decisión de Lionel Messi. “Hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta empatía y ser Leo no tiene que ser fácil. Imagínate el foco que tiene encima: siempre tiene que ser el 10 en todo. No puede fallar”, cerró.