Fiel a su estilo, Felipe Melo tuvo un polémico protagonismo este miércoles durante el choque entre River Plate y Fluminense por la Copa Libertadores, duelo que terminó en triunfo para el cuadro trasandino por 2-0.

En el primer tiempo, el zaguero brasileño se descontroló en una jugada totalmente intrascendente. Tras perder un balón dividido contra un rival, lanzó un grito desaforado que encendió los ánimos del público local presente en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Ya en el cierre del encuentro, el experimentado defensa de 39 años se retiró de la cancha realizando movimientos alusivos a una gallina, gesto que al otro lado de la cordillera se usa a modo de burla contra el elenco “Millonario”.

Por último, Felipe Melo habló con los medios después del partido y no tuvo problemas en ningunar a River Plate. “Para mí jugar contra River no es especial. Fue un partido más. Especial es jugar contra Boca. En los dos partidos, River pegó patadas y no cobró nada el árbitro. Es muy difícil cuando juegas contra equipos así y que no te cobren nada”, reclamó el brasileño.

El show de Felipe Melo ante River