Gustavo Quinteros tras la caída de Colo Colo: “No hubo diferencias futbolísticas”

Este martes por la noche, Colo Colo falló una vez más en jerarquía. El “popular” visitó a Boca Juniors en La Bombonera y terminó cayendo por la cuenta mínima por la jornada cinco del Grupo F de la Copa Libertadores.

Tras el encuentro llegó el momento de los análisis y uno de ellos llegó en palabras de Gustavo Quinteros. El adiestrador del “popular” lamentó lo sucedido en Buenos Aires.

“Fue un partido parejo, en el primer tiempo creo que intentamos en ir en busca del resultado, Boca jugó más de contra tratando de aprovechar espacios, con los jugadores rápidos que tienen”, partió diciendo.

Agregó Gustavo Quinteros que “hoy tuvimos un par de situación para hacer goles, no los hicimos, Boca llegó e hizo el gol, la diferencia creo que fue esa no más, en el juego no hubo diferencias futbolísticas a favor de Boca“, dijo.

Sostuvo además que “el equipo genera situaciones, hacerlo en cancha de boca no es fácil más con ellos arriba, en el marcador y se defendía con mucha gente, detrás de la línea de la pelota, pero nos faltó la puntada final”, cerró el adiestrador del “popular”, dijo.

Con la derrota, Colo Colo deberá esperar hasta la última fecha para dirimir su pasó a los 8vos de final. Tiene que vencer a Deportivo Pereira y esperar que Monagas enrede puntos ante Boca Juniors en Buenos Aires.