Alfredo Stöhwing reconoce interés por Pablo Parra en Colo Colo: “Ha habido acercamientos, pero no negociaciones todavía”

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, conversó con Los Tenores desde Buenos Aires, en la previa al duelo en que Colo Colo jugará este martes ante Boca Juniors, preocupado ante los miles de hinchas del cuadro albos que llegaron a la ciudad sin tener tickets para ingresar a La Bombonera, además de algunos incidentes que han marcado la previa del compromiso.

“Hemos sabido de todos estos problemas, pero no podemos hacer mucho. Estamos tratando de prestar toda nuestra colaboración, le hago un llamado a los hinchas a que tengan un buen comportamiento en nombre de los chilenos. Si vinieron sin entradas, es irresponsabilidad de ellos. Las normas están claras desde hace tiempo, hay poco que hacer a estas alturas”, comentó el mandamás del “Cacique”, que reconoció problemas en torno a los dineros para traer refuerzos.

“Las restricciones en los aforos y los castigos nos han costado miles de millones de pesos. Si todo hubiera sido más normal podríamos haber hecho más esfuerzo por el plantel (…) Todos los refuerzos están condicionados también por la situación económica”, comentó Alfredo Stöhwing, confiado en que puedan continuar en Copa Libertadores para tener un mejor segundo semestre.

“Nos encantaría pasar, nos ayudaría financieramente. Esperamos que con la recuperación de los lesionados el equipo esté más reforzado también, como la recuperación de Emiliano Amor. Estamos preocupados del lateral derecho, que es un requerimiento del cuerpo técnico, y estamos en conversaciones avanzadas con Óscar Opazo“, explicó el presidente de Blanco y Negro.

Alfredo Stöhwing y el futuro de Colo Colo

También en el diálogo con Los Tenores, se abrió a la opción de incorporar a Pablo Parra. “Ha habido acercamientos, pero no negociaciones todavía ni un requerimiento del cuerpo técnico”, explicó, junto con descartar la salida de Brayan Cortés.

Además, abogó por la continuidad de Darío Lezcano y lamentó problemas físicos de Matías De los Santos. “El cuerpo técnico está pesimista de su rendimiento, pero tiene contrato hasta 2024. Estamos en conversaciones tripartitas para que se recupere en su rendimiento, él está consciente de eso y quiere rendirle al club. Respecto a De los Santos, es probable que no podamos contar con él en el segundo semestre“, remarcó.

Junto a lo anterior, expresó sus aprensiones ante la idea de Aníbal Mosa de organizar una “comisión de ídolos” que asesore a la gerencia deportiva de Blanco y Negro. “Es una cosa que hay que analizar, prefiero preocuparme por el gobierno corporativo y el reforzamiento institucional del club. Hay que ver si eso encaja con el engrandecimiento del club, que no debilite la ascendencia de la gerencia deportiva. Eso implica más que darle un nombre, sino que tenga responsabilidades. Eso requiere plazos y cualquier medida que pudiera debilitarlo o que no siga ese camino institucionalmente no me gustaría, estamos en un camino de largo plazo”, concluyó el mandamás albo.