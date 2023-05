Pablo Galdames afronta su futuro deportivo: “Sé que debo volver a Genoa, pero no sé si querrán contar conmigo”

En medio de los rumores que lo ligan a un posible regreso al fútbol chileno, más específicamente a la UC, Pablo Galdames afrontó la conferencia de prensa de este miércoles en Cremonese de cara a la última fecha del Calcio, donde su ya descendido elenco cerrará la temporada ante Salernitana.

El volante formado en Unión Española destacó el haberse consolidado como titular en el equipo.”Tuve problemas físicos en Genoa y jugué muy poco en 6 meses, además que tenía mucha competencia. Cuando llegó la oportunidad de venir acá, la aproveché porque el técnico me conocía. Mi objetivo era sumar minutos en cancha y creo que lo he logrado”, planteó en perfecto italiano, apuntando a seguir en el fútbol italiano.

“He demostrado que puedo jugar en la Serie A. Gabriel Heinze me ayudó mucho cuando estaba en Argentina, en lo que es un fútbol menos táctico y también menos intenso. Aquí en Italia encuentras jugadores del más alto nivel, especialmente cuando te encuentras con los grandes equipos”, explicó Pablo Galdames, aludiendo a la experiencia que sumó jugando por Vélez Sarsfield.

El pasado fin de semana anotó su primer gol por Cremonese, lo que también valoró. “Llevo mucho tiempo buscándolo. Cuando me acercaron el balón, lo primero que pensé fue controlarlo, pero luego opté por patear fuerte y entró con ayuda de un defensa”, recordó ante el disparo con el que anotó uno de los descuentos en la derrota ante Lazio.

Respecto a su futuro al cierre de la temporada, evidenció su incertidumbre. “No sé qué será de mí, todavía tengo un año de contrato con el Genoa y no sé si el club querrá contar conmigo el año que viene. Estoy esperando jugar el último partido acá, ver si me llaman de la selección y en junio sabré mi futuro. Acá estoy feliz, pero por ahora sé que debo volver a Genoa”, concluyó, sin descartar explícitamente la opción de regresar al fútbol chileno a sus 26 años.