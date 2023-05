Cristian Paulucci cuestiona la partida de jóvenes chilenos a Europa: “El futbolista debería irse consagrado, con títulos encima”

Cristian Paulucci, extécnico de Universidad Católica, conversó este martes junto a Los Tenores de ADN sobre su paso por el fútbol chileno y valoró su presente en España, donde logró coronarse campeón de la quinta división dirigiendo al Manchego Ciudad Real.

“Ha sido una experiencia media loca, pero necesitaba poner la cabeza en funcionamiento. Hace diez meses que estaba parado, mirando mucho fútbol y necesitaba trabajar. Hubo muchas propuesta que se caían y decidí tomar esta decisión de venir a una liga menor”, comentó sobre su arribo al fútbol español.

“Me gustó el proyecto. El equipo iba primero en 23 fechas y el presidente del club decidió sacar al entrenador por problemas entre ellos y le gustó mi idea de juego. Es una experiencia linda, en una categoría inferior, pero no deja de ser España”, agregó.

En esa línea, el estratega de 50 años explicó las razones que lo llevaron a Europa. “No esperaba que me venga a buscar River ni Boca. Sinceramente esperaba un equipo de Chile, no pasó y hay que seguir esperando y trabajando para tratar de ser cada día mejor”, aseguró.

Cristian Paulucci y paso por el fútbol chileno

Por otra parte, realizó un balance de su periodo como entrenador de los cruzados. “He sacado muchas conclusiones de lo que pasó en Católica, cosas buenas y otras que no tengo que volver a cometer. Fui el principal responsable y acá puse en prueba muchas cosas que pensé que me pude haber llegado a equivocar en Católica”, explicó.

Sobre los motivos de su salida, el argentino sostuvo: “Hubo un montón de motivos que prefiero no decirlos al aire, me los guardo para mí. Son cosas que he reflexionado mucho, soy una persona autocrítica y no quiero divulgar las cosas, tengo mucho códigos. Pasaron cosas muy lindas dentro del club y me quedo con eso”.

Finalmente, Paulucci cuestionó a los jugadores chilenos que se van de forma apresurada a Europa: “A muchos futbolistas se le dan rápido las cosas, pegan el salto muy rápido no terminando de estar preparados. Llegan ahí y no tienen la continuidad que tienen en su país”.

“El futbolista debería irse ya consagrado, con títulos encima, si es delantero haber salido goleador de la liga. Hablan de Osorio que es un fenómeno, yo primero trataría de hacer bien las cosas donde juego. Una vez que se consolida en su club, dar el salto. Pongo otro ejemplo, Diego Valencia metió 14 goles en Católica y fijense lo que le cuesta jugar en Salernitana”, cerró.