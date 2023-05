“Podía venir Messi y no iba a rendir”: Cristian Paulucci recuerda su abrupta salida de la UC y no descarta volver a Chile

Cristian Paulucci, ex DT de Universidad Católica, reapareció para recordar su última campaña con el elenco “Cruzado” en 2022 y repasar los factores que detonaron en su abrupta salida en abril de aquel año.

El estratega trasandino se coronó campeón con la UC en el Torneo Nacional 2021, lo que significó el histórico tetracampeonato para el club precordillerano. Sin embargo, en la temporada siguiente no logró sostenerse en el cargo y fue destituido tras los malos resultados obtenidos.

“Me clavé muchos puñales durante 10 meses, saqué muchas conclusiones, me eché la culpa. Me fui bien del club, fui el responsable máximo de mi salida de la UC. Yo me fui con 65% de rendimiento”, señaló el técnico argentino en diálogo con DSports.

“Yo creo que me apuré en mi salida de la UC, pero cuando vi que la cosa no va, preferí dar un paso al costado. Era difícil gestionar las cabezas de los más chicos que querían irse tras los títulos. Yo noté rápidamente que el año venía mal”, reconoció Paulucci por su paso en los “Cruzados”.

En esa línea, recalcó que el equipo sufrió un fuerte bajón y se le hizo difícil sacarle rendimiento a los futbolistas. “Podía venir Messi y no iba a rendir. Cuando el contexto del club no está dado, ciertos jugadores desentonan. Quizás Kagelmacher llegaba en mi tiempo y tampoco andaba”, afirmó.

Cristian Paulucci no descarta volver a Chile

El ex DT de Universidad Católica viene de salir campeón con el Deportivo Manchego en la quinta división de España. “Es todo muy lindo, estamos muy contentos, vamos a jugar con equipos “B” de los grandes. Implementamos nuestra idea, el mismo juego con Católica, salir jugando. Ganamos cuatro partidos consecutivos y salimos campeones cuatro fechas antes”, explicó.

A pesar de su buen presente en el cuadro español, con el cual logró el ascenso, no le cierra las puertas al fútbol chileno. “Estoy siempre abierto y escuchando todo. Me encantaría volver a Chile. Estoy ansioso de trabajar en cualquier club, esperando y con ganas de dirigir”, completó.