Rafael Olarra observa el nivel de Osorio y Assadi: “Tienen que ir mostrando cosas distintas en la U y en la selección”

Rafael Olarra, exjugador y campeón con Universidad de Chile, conversó con Los Tenores de ADN este viernes y se refirió al primer semestre del cuadro azul en el Campeonato Nacional, además del prometedor futuro de Darío Osorio y Lucas Assadi.

“La U está en un proceso de transición, de poder sostener los resultados que ha obtenido hasta ahora. El club ha tomado aire después tantos años sin estar en los primeros lugares”, señaló de entrada el otrora zaguero central.

Para el “Rafa”, el presente del elenco universitario “le permite trabajar tranquilo, desarrollar y formar, no por presión, sino por un tema de que se den los pasos necesarios para hacerlo”.

“Osorio y Assadi son un proyecto importantísimo”

En cuanto a la situación de Osorio y Assadi, el ex seleccionado nacional indicó que “son un proyecto importantísimo del fútbol chileno, no solo de Universidad de Chile. Hay que darles sustento, porque era injusto que los midiéramos por una performance hecha en un equipo que no estaba bien”.

“Me interesaría verlos mucho más activos en un equipo que está dando paso para visualizar cuál es el nivel que pueden tener. Ellos tienen todo por delante”, remarcó el defensor que vistió los colores azules a fines de los años 90 y durante la primera década del 2000.

Para finalizar, Rafael Olarra recordó palabras de Eduardo Berizzo, DT de La Roja. “Escuché a Berizzo decir que él ve cosas distintas en Osorio y Assadi, pero ellos tienen que ir mostrándolo en los entrenamientos de la U, en los microciclos, cuando estén con la selección, y en todo momento”, concluyó.