“Está siendo una moda”: DT del Sevilla se molesta por pregunta sobre el caso Vinicius y pide “hablar de fútbol”

José Luis Mendilibar, DT del Sevilla, pidió “hablar de fútbol” y no del problema de racismo en España en la rueda de prensa que otorgó este viernes, antes de enfrentar al Real Madrid por La Liga.

“¿Con los últimos episodios de Vinicius, crees que es una buena oportunidad para la afición del Sevilla de mandar un mensaje en contra del racismo?”, fue la pregunta de un periodista, la cual generó total molestia en el entrenador español.

“Estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar, pero esto ahora está siendo una moda. Punto”, respondió tajantemente el técnico del cuadro sevillano.

“Hemos hablado suficiente del tema”

“Yo nunca he estado a favor de nada de esto, por eso digo, vamos a hablar de fútbol, ya hemos hablado suficiente del tema y no ayudamos en nada. Con todas esas preguntas y con lo que te estoy contestando, no ayudamos en nada”, recalcó el DT del Sevilla.

Por último, José Luis Mendilibar encaró al periodista que le hizo la pregunta. “Sé para qué vienes, porque eres nuevo en esto, pero es lo que hay”, agregó.

Sevilla y Real Madrid chocarán este sábado a las 13:00 horas de Chile. En el caso de Vinicius Junior, quien viene de sufrir episodios racistas el fin de semana pasado, no estará presente en el partido por problemas en su rodilla.