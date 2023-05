El delicado estado de salud del histórico Jorge Toro: “Me cuesta caminar, me he caído cuatro veces”

En el marco de la inauguración del nuevo complejo del Sindicato de Futbolistas Profesionales, destacó entre los invitados la aparición de un referente del balompié nacional: Jorge Toro.

Quien es considerado como uno de los más destacados del plantel que fue tercero en el Mundial 1962 pudo llegar hasta la zona sur de Santiago. “Todo bien. Algo recuperado ya, tengo que estarme cuidando”, comentó en diálogo con Los Tenores el exvolante de 84 años, que reconoció sus problemas de salud.

“Me cuesta caminar. Me he caído cuatro veces, ando en un carrito. En el estadio también me di vuelta”, comentó brevemente Jorge Toro, que ha podido seguir yendo a la cancha a ver a Colo Colo.

“Fui a verlos el otro día. Desgraciadamente, me han tocado los partidos más malos que han hecho. No me hace bien sufrir tanto”, concluyó el emblemático mediocampista de los albos, Unión Española y la Sampdoria de Italia, entre otros clubes.