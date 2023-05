Gonzalo Sosa descartó emigrar de La Florida a Macul: “De Colo Colo no he tenido ningún acercamiento”

El pasado miércoles por la noche, Audax Italiano jugó uno de sus mejores partidos de la temporada. Derrotó a Santos por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana con Gonzalo Sosa como gran figura.

El delantero de los “itálicos” conversó con ADN Deportes y analizó su campaña en La Florida y lo sucedido en Rancagua ante los brasileños, “la verdad es que logramos el resultado que buscábamos para nuestras aspiraciones, que es intentar la clasificación, estamos muy contentos por eso”, dijo.

“Fue un partido muy físico, ellos se hacen fuerte en ese tipo de juego, pero al final nos terminó beneficiando porque ellos entraron en un juego que terminar con la expulsión de un jugador de ellos, marcó un punto de inflexión”, agregó el ariete del Audax.

Sobre el Campeonato Nacional y el nivel de los equipos chilenos, dijo que “considero que el fútbol chileno está en crecimiento, tiene mucho por mejorar, depende de nosotros sumar un grano de arena para que la competencia sea aún mayor, incluyendo las categorías formativas y tratar de hacer un fútbol más competitivo. Chile está en una etapa de transición y crecimiento“.

Respecto al rumor que lo vinculó a Colo Colo hace algunos meses, dijo que “no supe por lo que considero que no hubo llamado, mi vuelta a Chile he tenido ofertas de tres clubes, me decidí por el proyecto de Audax que me gustó de entrada, sobre todo por la participación internacional, pero de Colo Colo no he tenido ningún acercamiento“, sostuvo.

Mirando el futuro, aseguró que “tengo contrato hasta diciembre, el teléfono que tiene que sonar es el de Audax, se van a tener que poner de acuerdo entre clubes si es que alguien está interesado en contar conmigo”.

Cerró sobre su presente que “estoy muy contento en Audax, estoy comprometido con el proyecto, focalizado en la copa internacional porque no paramos, muchos de los equipos están de vacaciones y nosotros no, lo que nos permite focalizarnos de lleno en la Sudamericana”, cerró Gonzalo Sosa.