“Tuvimos grandes enfrentamientos”: el emotivo saludo de Santos para la U por su nuevo aniversario

Este miércoles, el pueblo azul está de fiesta. Universidad de Chile festejó 96 años de vida desde su fundación y los saludos han sido masivos, desde todas partes del mundo, como el de Santos.

Uno de los tantos saludos que llegaron al Centro Deportivo Azul (CDA) fue el del “peixe”, cuadro que se encuentra, coincidentemente, se encuentra en Chile para enfrentar al Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2023.

Santos está en el país, entrenó en el CDA de La Cisterna en la previa del duelo ante los “itálicos”, y aprovechando su visita al centro deportivo de los azules, es que felicitaron a los universitarios por su nuevo aniversario.

“En los años 60, Santos y Universidad de Chile tuvieron grandes enfrentamientos. Esta historia está grabada en el Centro de Entrenamiento del club chileno, con una foto del Rey Pelé junto a Leonel Sánchez, uno de los más grandes jugadores de la historia del país”, esgrimieron en sus redes sociales.

Adjuntando imágenes de que se encuentran en el CDA, aseveraron que “también hay un registro del Rey con Carlos Campos, el máximo goleador de la historia de Universidad de Chile, en un libro de club. ¡Eterno!”.

Dichas postales quedaron del encuentro que ambos disputaron en 1963, ante un estadio Nacional repleto con más de 70 mil personas.

En aquella ocasión, y según dicen los libros de historia, el “Ballet Azul” de la U le dio una clase de fútbol al Santos de Pelé, uno de los mejores equipos en la historia del fútbol sudamericano. Fue un contundente 4-3 con goles de Carlos Campos, Alfonso Sepúlveda, Braulio Musso (55′) y Leonel Sánchez (72′).

— Santos FC (@SantosFC) May 24, 2023