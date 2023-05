Manuel Pellegrini toma postura por el caso Vinicius: “No creo que Valencia ni España sea racista”

En la previa al encuentro de este miércoles, por la penúltima fecha de la Liga Española ante el Getafe, el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, fue consultado ante el gran tema que hoy marca al fútbol hispano: los insultos racistas hacia Vinicius Junior en Valencia.

“Todos esos incidentes que ocurren tienen que tener a las personas encargadas y la manera de solucionarlos. Hay personas encargadas de analizarlo y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Si una minoría protagoniza eso, no significa que un país sea racista. Hay que buscar soluciones”, aseguró el “Ingeniero” en conferencia de prensa, pidiendo mesura ante los análisis.

“No creo que en España haya racismo en todas partes ni que sea algo que no se debiera mejorar o revisar. Calificar a un estadio, una ciudad o un país por una minoría gritando estupideces en un estadio no me parece. No creo que Valencia sea racista ni que España sea racista”, remarcó Manuel Pellegrini.

#Video 🎞️🦇@Ing_Pellegrini 🗣️”No creo que Valencia sea racista por pocas o muchas personas, en ningún caso la mayoría, gritando estupideces”. pic.twitter.com/BFJUELxIQK — ONDA DEPORTIVA VALENCIA (@ODValencia) May 23, 2023

Todo mientras, en la escena estrictamente deportiva, el técnico nacional se enfoca en una victoria ante Getafe que les aseguraría disputar la Europa League 2023-2024, valorando la igualdad que obtuvieron en el derby andaluz contra el Sevilla.

“Una victoria habría sido muy importante para nuestros hinchas, pero el empate nos permitió mantener la distancia de ocho puntos con los que vienen atrás y de seis con el Athletic Bilbao. Ahora vamos a intentar hacerlo en casa, con nuestro público”, remarcó el entrenador del Real Betis.