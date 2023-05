“Que no me provoquen”: Ex de Jordhy Thompson lanza amenaza contra DT y director de Colo Colo

No le gustó para nada que Gustavo Quinteros le diera una nueva oportunidad a Jordhy Thompson. Por eso, Camila Ignacia, ex del jugador, reclamó con todo.

Es que la joven lo denunció por violencia y no está conforme con las medidas que ha tomado Colo Colo al respecto, que lo volvió a citar para el duelo contra Curicó Unido.

“La recomendación es que él vuelva a hacer su trabajo de forma normal, para que él pueda mejorar y cambiar su forma de vida, ser una persona de bien”, dijo el DT albo.

Y agregó que “es lo que queremos nosotros, que él cambie para que sea una buena persona y profesional”, entregándole un nuevo espaldarazo.

La amenaza de la ex de Jordhy Thompson

Así, frente a esta situación, en el Instagram de la joven fueron varios los que se sumaron a preguntarle qué opinaba de todo esto.

Y Camila lanzó la artillería completa, y sin filtro alguno, manifestando que “me tienen podrida ellos y las estupideces que hablan”.

Posteriormente, añadió que “que no me provoquen porque con un par de videos, fotos y pantallazos dejo la cagá en todos lados, porque a mí nadie me deja de mentirosa. Que dejen de hablar del tema porque mucha paciencia ya no tengo”.

De esta forma, la ex de Jordhy Thompson se desahogó con todo, enviando una seria advertencia a los mandamases de Colo Colo.