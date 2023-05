“No nos entra una bala”: Campeón del mundo responde a Diego Lugano y las críticas contra Argentina

El defensor argentino, Germán Pezzella, respondió a los polémicos dichos de Diego Lugano, quien hace algunos días cuestionó los arbitrajes en la conquista de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me influye ni importa lo que digan u opinen diciendo que el Mundial estaba preparado”, comenzó explicando el campeón del mundo con la “Albiceleste” en diálogo con TyC Sports.

“Si hubieran estado con nosotros hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. Lo que hubo fue mucho trabajo detrás de todo eso y un ciclo de mucho tiempo”, agregó el zaguero del Real Betis de Manuel Pellegrini.

En este sentido, Germán Pezzella sentenció: “El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino”, luego de que Diego Lugano afirmara: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda”.

“Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de (Lionel) Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo”, sentenció el excapitán de Uruguay.