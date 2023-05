Mauricio Pellegrino defiende a Darío Osorio: “Es difícil sorprender cuando el resto del equipo no hace un buen partido”

El técnico de la U de Chile, Mauricio Pellegrino, lamentó la sanción que recibió del Tribunal de Disciplina al ser expulsado ante Cobresal y que le impedirá estar dirigiendo al equipo este sábado ante Ñublense.

“Tengo que acatar lo que sucedió. Lo que opine no va a volver atrás la sanción del árbitro. Debo aprender para que no vuelva a suceder. Pido a los jugadores que mantengan la calma y el entrenador tiene que dar el ejemplo, me da vergüenza. Tengo bronca por no estar en el próximo partido“, planteó el argentino, quien asumió la serie de bajas con las cuales visitarán al elenco de la Región del Ñuble.

“Vamos a enfrentar a un equipo con muchas variantes, estamos preparados para competir bien a pesar de todas las adversidades que tenemos. Ahí es donde se tiene que ver el fondo de armario del plantel. Tenemos jugadores para competir bien“, comentó Mauricio Pellegrino, ya pensando en la opción de reforzar el plantel en el mercado de fichajes.

“Va a depender mucho de los jugadores sobre los que podamos invertir. Me han pasado informes de futbolistas que están en el mercado, lo vamos a valorar, pero también hay jugadores que se pueden ir. Es un plantel que está mejorando en muchos aspectos“, comentó el DT de la U de Chile.

Mauricio Pellegrino y el caso de Darío Osorio

Tras ver la roja en el partido ante Cobresal, el prometedor juvenil de los azules ha sido criticado ante su baja de nivel en relación con su explosiva aparición en 2022. Sin embargo, el técnico de los azules planteó su perspectiva al respecto.

“Está aprendiendo, como sus compañeros. Ninguno de los rendimientos es ascendente todo el tiempo, hay altas y bajas, sobre todo cuando son menores. Ha provocado mucha expectativa en su explosión y uno quiere ver cosas que sigan sorprendiendo, pero como ha dejado de sorprender parece que va hacia abajo. Para mí está creciendo, cada vez más maduro, aprendiendo a competir, tener otra mentalidad en la adversidad, jugar en distintas posiciones”, comentó, junto con proyectar su futuro deportivo.

“Todo es parte de un contexto. Es difícil sorprender cuando el resto del equipo no hace un buen partido. Lo expulsaron por un hecho sin ningún tipo de intención, pero tendrá que aprender de cara al futuro. Tiene un gran potencial. Su mejora va a depender de la ilusión que tenga por aprender”, concluyó en conferencia de prensa respecto a Darío Osorio.