Mauricio Arias y su exótico periplo en Timor Oriental: “Vendían carne de perro, nunca quise probarla”

Si hay alguien que sorprendió en el último mercado de fichajes fue Mauricio Arias, que a sus 38 años emprendió el desafío de irse a jugar a un destino poco explorado para los deportistas nacionales: Timor Oriental.

En poco más de tres meses, se coronó campeón local con el Karketu Dili y ahora está altamente valorado en el fútbol de dicho país. “Jugué todo el campeonato, gané el premio de mejor extranjero, eso me tiene muy contento. Quieren que siga, el campeonato empieza en agosto y tengo pensado ir a Chile de vacaciones, pero igual hay otro equipo de allá de Timor Oriental que quiere contar conmigo. Tuve un llamado de Indonesia también, con otro representante de acá, así que hay varias opciones que hay que analizarlo bien y elegir la mejor propuesta”, recalcó el “Laucha” en diálogo con ADN Deportes.

Más allá de lo peculiar del lugar, Mauricio Arias valoró el nivel del torneo en pleno Sudeste Asiático. “Es una liga muy competitiva. Es una isla que está dentro de Indonesia, de colonia portuguesa, juegan mucho en el estilo brasileño, les apasiona el fútbol. Me llevé bien con mis compañeros, se me hacía fácil entender el portugués. Es bastante profesional, aunque algunos jugaban y trabajaban”, apuntó quien fuera campeón del fútbol chileno con Everton y la U.

Las excentricidades de Timor Oriental

A la hora de plantear las peculiaridades que vivió en Asia, hay un punto en el que se detuvo: la alimentación. “Ellos comen muchas comidas picantes, con mucho aliño y yo no como esas cosas. Por suerte sé cocinarme, no tengo problema con eso. Me sorprendió que tenían restaurantes con carne de perro, yo nunca quise probarla. Va mucho turista a eso. Se ve mucho el pollo, pero la carne de perro en los restaurantes es cara. Es más que nada para el turista y la gente que quiere probar algo nuevo. Están todo el día comiendo arroz, desayunan con arroz y no tienen la misma alimentación que uno”, comentó el lateral, quien también confesó en ADN Deportes su estrecha amistad con Eduardo Vargas.

Con el delantero del Atlético Mineiro compartieron plantel en la U 2010 y han estado compartiendo pese a la distancia, por lo que también valoró el futuro deportivo del atacante. “Estamos hablando seguido. Tiene para jugar todavía en Europa, es un jugador de selección y la selección necesita que recupere su nivel. Él ha entregado mucho al club, pero le decía que sería bueno que cambiara de aire, le vendría bastante bien”, reconoció Mauricio Arias.