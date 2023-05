Manchester City corre con ventaja: los nominados a mejor jugador y DT del año de la Premier League

Este jueves, se dieron a conocer los nominados a mejor jugador y entrenador de la Premier League 2022-23, premio que otorgarán los mismos hinchas de la máxima categoría del fútbol inglés a través de una votación en internet.

Dentro del listado del “Player of the Season”, Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Martin Odegaard, Marcus Rashford, Bukayo Saka y Kieran Trippier competirán por el galardón, donde los jugadores del Manchester City corren con amplia ventaja.

El belga De Bruyne es el máximo asistente de la Premier, con 16 pases de gol, mientras que el noruego Haaland tiene el récord de goles de la competición, con un total de 36 tantos en su primera temporada en Inglaterra.

Por otra parte, el premio por el “Manager of the Season” será disputado entre Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City) y Unai Emery (Aston Villa) como mejor técnico de la Premier League.

Mientras que Guardiola está a un paso de conquistar su quinto título en seis años, tras remontar una desventaja de ocho puntos al Arsenal, Arteta ha devuelto la competitividad a los “Gunners” y luchará por el torneo hasta la última fecha.

En tanto, Emery se hizo cargo de un Aston Villa al borde del descenso y lo ha llevado hasta luchar por puestos europeos. También están nominados Roberto De Zerbi (Brighton), Eddie Howe (Newcastle United) y Marco Silva (Fulham).

Los votos del público se combinarán con los de un panel de expertos para decidir a los ganadores a mejor jugador y técnico de la Premier League, que será anunciado el sábado 27 de mayo y martes 30 de mayo, respectivamente.

